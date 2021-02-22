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Суд в Архангельске арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину

Суд в Архангельске арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину
Фото: Vostock-photo

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал гендиректора ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" (ТГК-2) Надежду Пинигину по делу о злоупотреблениях полномочиями и уклонении от налогов.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель суда, Пинигина отправлена под стражу на два месяца - до 17 апреля.

Дело по второму фигуранту - генеральному директору "Архоблэнерго" Валерию Заикину - еще рассматривается.

В субботу, 20 февраля, осведомлённый источник сообщал "Интерфаксу", что гендиректор ТГК-2 Пинигина была задержана в Москве, ей инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов.

Позднее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ журналистам сообщили, что в отношении представителей руководства ТГК-2 и "Архоблэнерго" возбуждены дела по статьям о превышении должностных полномочий и сокрытии денежных средств за счёт налогов, ряд фигурантов дела задержаны.

По версии следствия, злоупотребления полномочиями со стороны подозреваемых в период с 2018 по 2020 годы создали угрозу энергетической безопасности Архангельской области, АО "Архоблэнерго" был причинен материальный ущерб в размере не менее 350 миллионов рублей".

Архангельская область Архоблэнерго Надежда Пинигина

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