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Казаки будут сотрудничать с СК в Петербурге

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге региональный главк Следственного комитета договорился о сотрудничестве с казачьим обществом. Из пресс-релиза следует, что казаки, в частности, займутся патриотическим и нравственным воспитанием сотрудников комитета и научат их уважительно относиться к историческому и культурному прошлому России.

Как сообщила пресс-служба СК, соглашение подписали руководитель управления Александр Клаус и атаман петербургского окружного казачьего общества "Казачий округ Санкт-Петербурга" Роман Шаталов.

Стороны также договорились об обмене информацией, об организации мероприятий по увековечению памяти погибших в Великую Отечественную войну. Они будут проводить торжественные захоронения с отданием воинских почестей, заниматься архивной и поисковой работой в Петербурге и Ленинградской области (при участии "Центра патриотического воспитания молодежи "Дзержинец") и "оказывать в пределах компетенции правовую, просветительскую и иную консультативную помощь, а также участвовать в проводимых мероприятиях".

Петербург СКР Казачий округ Петербурга Александр Клаус Роман Шаталов

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