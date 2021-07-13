Подразделения казаков в ряде регионов войдут в состав Росгвардии

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В России подразделения казаков в ряде регионов войдут в состав Росгвардии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У Росгвардии хватает (своих сил - ИФ), просто есть регионы, где живет много казаков, и там их просто будут брать на службу в Росгвардию", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, поддерживает ли президент России инициативу о службе казачьих подразделений в составе Росгвардии.

По его словам, "казаки станут гвардейцами, будет полная субординация соблюдаться".

"Никаких отдельных казачьих подразделений не будет. Это все будет в составе Росгвардии", - пдчеркнул Песков