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Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы признал оппозиционера Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в субботу.

Судья Вера Акимова оглашает приговор. Суд считает, что оппозиционер имел "умысел на публикацию сведений, подрывающих авторитет потерпевшего". "Навальный достоверно знал, что распространенные сведения носят ложный характер (...) Преступные действия Навального повлекли причинение морального вреда ветерану Великой Отечественной войны", - сказала судья.

Ранее Навальный выступил в суде с последним словом.

16 февраля прокурор попросил для оппозиционера штраф в 950 тыс. руб. По версии обвинения, 2 июня 2020 года Навальный сопроводил публикацию ролика телеканала RT о поправках к Конституции комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко и подрывающие его репутацию.

В субботу Мосгорсуд признал законной замену Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Алексей Навальный Игнат Артеменко

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