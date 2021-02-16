Прокурор просит штраф 950 тыс. руб. для Навального по делу о клевете

Здание Бабушкинского районного суда Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит назначить оппозиционеру Алексею Навальному штраф в 950 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передал корреспондент "Интерфакса".

"Прошу назначить Навальному наказание в виде штрафа в размере 950 тыс. руб. в доход государства", - заявила прокурор Екатерина Фролова в ходе прений сторон по делу во вторник.

С учетом того, что Навальный, по мнению обвинения, оклеветал ветерана Игната Артеменко до исполнения приговора по так называемому делу "Ив Роше", окончательно обвинение попросило ему назначить три года шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 950 тыс. руб. При этом наказание в виде штрафа Фролова попросила исполнять отдельно.

Как следует из выступления прокурора в прениях, гособвинение считает доказанным, что Навальный "указал на якобы имевшийся факт" того, что потерпевший получил деньги за съемки в ролике в поддержку поправок в Конституцию. По словам Фроловой, "квалификационный характер высказываний подсудимого связан с их публичностью".

К доводу Навального об оценочном характере его высказывания в адрес ветерана следует относиться критически и считать попыткой оппозиционера избежать уголовной ответственности, считает представитель гособвинения.

Кроме того, Фролова назвала действия оппозиционера попыткой дестабилизации общества, дискредитации факта победы СССР в Великой Отечественной войне, а также "частью последовательной кампании по искажению исторической правды о победе российского народа в войне".

По версии обвинения, 2 июня 2020 года Навальный опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко и подрывающие его репутацию. Таким образом, посчитало следствие, Навальный оклеветал ветерана ВОВ.

Сам оппозиционер вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным.

Дело рассматривает мировая судья участка N321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова. Из-за повышенного общественного резонанса слушания проходят в здании Бабушкинского суда.

В настоящее время оппозиционер находится под стражей после того, как по решению суда в начале февраля ему было отменено условное осуждение по так называемому делу "Ив Роше", в рамках которого в 2014 он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы.