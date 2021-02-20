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Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока

Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока
Алексей Навальный
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного наказания на реальное в виде трех с половиной лет колонии по так называемому делу "Ив Роше".

Как передал корреспондент "Интерфакса", это следует из решения Мосгорсуда по жалобам адвокатов. Суд зачел Навальному 1,5 месяца домашнего ареста в срок лишения свободы.

Ранее защита Алексея Навального заявила "Интерфаксу", что продолжит добиваться его освобождения и обратится в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения Европейского суда.

Симоновский суд Москвы 2 февраля по ходатайству ФСИН заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок за то, что он пропускал регулярную регистрацию в течение испытательного срока.

На субботу были назначены сразу два заседания по делам в отношении Навального. В Бабушкинском суде Навальный должен выступить с последним словом по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко.

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Мосгорсуд Алексей Навальный

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