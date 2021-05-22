"Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил прототип вакцины против птичьего гриппа, и при необходимости может начаться производство вакцины, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

"Если мы говори о том варианте H5N8, который впервые инфицировал человека (...) в марте методами обратной генетики нами был получен вакцинный штамм против данного вируса H5N8 и в дальнейшем, если такая задача будет поставлена, то это уже будет производственная, получить вакцину, используя существующие производственные мощности и данный вакцинный штамм", - сказал Максютов, выступая на марафоне "Новое знание".

Он отметил, что уже создан прототип вакцины и при необходимости она может быть масштабирована и запущена в производство.

Максютов напомнил, что в феврале центр документально подтвердил передачу вируса птичьего гриппа человеку, после чего и началась разработка вакцинного штамма.

В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили первый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа. В ноябре 2020 года научный центр "Вектор" сообщал, что в 15 регионах России циркулирует новый вирус гриппа H5N8 среди домашней и дикой птицы. При этом для человека вирус был не опасен.

ВОЗ сообщает, что раньше люди заражались вирусами A(H5N1), A(H7N9) и A(H9N2) вируса птичьего гриппа и подтипами A(H1N1), A(H1N2) и (H3N2) вируса свиного гриппа.