В России зарегистрировали еще 12 742 случая COVID-19

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 на ВДНХ Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 12 742 случая, умерли за сутки 417 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

За минувшие сутки в России по выздоровлении выписаны 16 012 человек, подтверждено 417 летальных исходов.

В Москве зафиксированы 1 602 новых случая COVID-19 за сутки, 52 пациента скончались и 1 807 выздоровели.

За весь период (с марта 2020 года) в России зарегистрировано 4 млн 164 тыс. 726 случаев коронавирусной инфекции (+0,3%), 83 293 умерших и 3 млн 713 тыс. 445 выписанных.

Еще 996 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 735 - в Московской области, 411 - в Нижегородской области, 329 - в Воронежской области, 316 - в Ростовской области, 287 - в Самарской области, 246 - в Иркутской области, 235 - в Пермском крае, 231 - в Челябинской области, 217 - в Саратовской области, 215 - в Свердловской области.

Кроме того, 211 человек заболели в Вологодской области, 206 - в Волгоградской области, 191 - в Пензенской области, 185 - в Ленинградской области, 175 - в Красноярском крае, 169 - в Архангельской области, 164 - в Краснодарском крае, 161 - в Карелии, 160 - в Ярославской области, 152 - в Курской области, 151 - в Тверской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.