Что произошло за день: воскресенье, 21 февраля

Менее 13 тысяч новых заболевших COVID-19 в России, победа Новака Джоковича на Australian Open, заявление Тихановской о "потере улиц" в Белоруссии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрировали еще 12 742 случая COVID-19. Прирост заболеваемости остается ниже 13 тысяч вторые сутки подряд. Выздоровели еще 16 012 человек, скончались 417 пациентов.

- Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция "потеряла улицы". "Наша стратегия - лучше организоваться, чтобы обеспечить постоянное давление на режим до тех пор, пока люди не будут снова готовы выйти на улицы, возможно, весной", - добавила она.

- Украина ввела санкции против компании-владельца сети "Спортмастер". Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур) в течение трех лет будут запрещены, в частности, торговые операции на территории страны и ввоз товаров.

- В Нигерии разбился военный самолет. Погибли все находившиеся на борту семь человек.

- Новак Джокович стал девятикратным победителем Australian Open. Встреча с российским теннисистом Даниилом Медведевым продлилась 1 час 53 минуты.

- В Москве до полуночи выпадет до 4 см снега. На утро воскресенья высота снежного покрова составляла 53 см.