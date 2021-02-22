Путин встретился с Лукашенко в Сочи и пригласил покататься на лыжах

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Сочи Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Сочи стартовала встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В начале встречи Путин отметил, что рад новой личной встрече с коллегой, поскольку "это в современных условиях уже большая редкость и значительная ценность".

Президент России подчеркнул, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены и хорошо работают. РФ, отметил Путин, остается самым крупным торгово-экономическим партнером для Белорусси , а также - самый крупный инвестор.

"Мы реализуем крупные проекты в сфере энергетики, достаточно вспомнить только вот о белорусской атомной электростанции, работа над которой идет успешно. И я хочу обратить внимание на то, что президент Беларуси лично уделяет внимание этому крупнейшему проекту", - сказал президент РФ, заметив, что Москва и Минск работают и на традиционных рынках.

Завершая вступительное слово, Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах. "Я надеюсь, нам удастся немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас покататься на лыжах", - сказал президент РФ.