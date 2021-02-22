Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 22.02В России 4 177 330+12 604В мире 111 365 938+292 074

Путин встретился с Лукашенко в Сочи и пригласил покататься на лыжах

Путин встретился с Лукашенко в Сочи и пригласил покататься на лыжах
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Сочи стартовала встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В начале встречи Путин отметил, что рад новой личной встрече с коллегой, поскольку "это в современных условиях уже большая редкость и значительная ценность".

Президент России подчеркнул, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены и хорошо работают. РФ, отметил Путин, остается самым крупным торгово-экономическим партнером для Белорусси , а также - самый крупный инвестор.

"Мы реализуем крупные проекты в сфере энергетики, достаточно вспомнить только вот о белорусской атомной электростанции, работа над которой идет успешно. И я хочу обратить внимание на то, что президент Беларуси лично уделяет внимание этому крупнейшему проекту", - сказал президент РФ, заметив, что Москва и Минск работают и на традиционных рынках.

Завершая вступительное слово, Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах. "Я надеюсь, нам удастся немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас покататься на лыжах", - сказал президент РФ.

Владимир Путин Александр Лукашенко Сочи Белоруссия

Новости по теме

Новости

"Справедливая Россия" официально объединилась с двумя партиями

"Справедливая Россия" официально объединилась с двумя партиями

Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины от коронавируса

Суд в Архангельске арестовал гендиректора "Архоблэнерго" Заикина

Росавиация не будет запрещать полеты Boeing 777 после инцидента в США

Яровая предложила приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма

Суд в Архангельске арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину

Суд в Архангельске арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 12,6 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 12,6 тыс. новых случаев коронавируса

Что произошло за день: воскресенье, 21 февраля

В МЧС заявили об отсутствии угрозы экипажу траулера в Баренцевом море

Траулер в Баренцевом море подал сигнал бедствия

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');