Путин и Лукашенко покатались на лыжах на Красной поляне

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, переговоры которых проходят в понедельник в Сочи, продолжили общение в неформальной обстановке - катаясь на лыжах.

Кадры, на которых Путин и Лукашенко катаются на лыжах на Красной поляне, показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Путин и Лукашенко на склоне в Красной поляне pic.twitter.com/8ZcVwOKMzM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 22, 2021

Президент Белоруссии прибыл в Россию еще 19 февраля. В ходе переговоров Путин предложил ему побывать на горнолыжной трассе.

Лукашенко - первый зарубежный руководитель, с которым Путин встречается лично в текущем году.