Депутатский мандат Прилепина получил его соратник Кузнецов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял решение передать депутатский мандат сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду", писателя Захара Прилепина кандидату от партии по нижегородской региональной группе Дмитрию Кузнецову.

"Передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Кузнецову Дмитрию Вадимовичу" (номер 1 региональная группа номер 36 Нижегородская область)", - говорится в постановлении комиссии, одобренном на заседании ЦИК РФ в среду.

Также комиссия зарегистрировала Кузнецова депутатом Госдумы восьмого созыва.

Кузнецов является руководителем регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду" в Нижнем Новгороде, секретарем ЦК партии "За правду".

Ранее пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова сообщила "Интерфаксу", что он откажется от депутатского мандата. По ее словам, Прилепин намерен сосредоточиться на обучении в Школе губернаторов, где он начал учиться с 22 сентября.

По итогам прошедших в сентябре выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата из 450. КПРФ получила 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21 мандат, "Новые люди" - 13. "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получили по одному мандату. Пять мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Голосование на выборах различного уровня проводилось с 17 по 19 сентября. В этот период состоялось более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней в 85 субъектах РФ.