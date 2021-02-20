Половине россиянин не хватает государственных праздников и выходных

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Более половины россиян (54%) хотят, чтобы в России было больше государственных праздников и оплачиваемых выходных дней, среди сограждан в возрасте до 34 лет таких респондентов оказалось почти две трети (62%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

При этом, согласно результатам исследования, число сторонников введения новых государственных праздников снижается с ростом доходов: за новые праздники выступают почти две трети респондентов (64%) с зарплатой менее 30 тыс. рублей в месяц, среди сограждан с ежемесячным доходом более 80 тыс. рублей такая перспектива устроила бы 44% опрошенных.

В свою очередь 29% россиян считают, что праздничных и выходных в РФ вполне достаточное, среди сограждан в возрасте от 45 лет так думают 42%.

Если количество праздничных выходных на данный момент устраивает каждого пятого россиянина (22%), получающего менее 30 тыс. рублей в месяц, то среди респондентов с ежемесячной зарплатой более 80 тыс. рублей таких более трети (36%), отмечают в SuperJob.ru.

Согласно опросу, мужчин, которым хватает государственных праздников, оказалось существенно больше женщин - 32% против 24% респондентов соответственно.

Каждый шестой россиянин (17%) затруднился сказать, достаточное или недостаточное в РФ количество государственных праздников.

Опрос был проведён 18-19 февраля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 304 населённых пунктах, во всех федеральных округах.