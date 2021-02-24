Аналитики считают недолгим снижение цен на подсолнечник

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - На прошлой неделе российские масложировые заводы резко снизили закупочные цены на подсолнечник, в среднем на 2 075 рублей, до 43 200 рублей за тонну (без НДС), следует из мониторинга "СовЭкона". Покупатели объясняют это тем, что накопили запасы на несколько месяцев вперед. Аналитики предполагают, что снижение будет недолгим.

Это первое снижение цен с начала 2021 года, отмечают эксперты. До этого котировки неуклонно росли вслед за мировыми и российскими ценами на масло и к середине февраля достигли рекордных 45 275 рублей за тонну.

Цены на подсолнечное масло на прошлой неделе выросли на 325 рублей, до 99 825 рублей за тонну (без НДС), чему способствовало укрепление экспортных котировок. Экспортные цены подскочили на $75, до $1 355 за тонну на фоне более высоких котировок на другие масла и растущей нефти. Рынок приближается к максимумам сезона 2010/2011 годов, констатируют эксперты.

"Расхождение между динамикой цен на подсолнечник и масло выглядит странным на фоне низких запасов подсолнечника в стране после скромного урожая и рекордных темпов переработки в первые месяцы сезона. Либо переработчики опасаются введения экспортной пошлины на масло, либо это очередная попытка продавить внутренний рынок подсолнечника. Второй вариант более вероятен", - рассуждают аналитики.

При отсутствии новостей об экспортной пошлине можно ожидать скорого разворота рынка подсолнечника, который имеет неплохие шансы еще раз обновить ценовые рекорды в текущем сезоне, считают в "СовЭконе".

Между тем, представители отрасли не исключают введение экспортной пошлины на подсолнечное масло.

"В случае возникновения проблем с поставками фасованного масла введение пошлины или запрет вывоза подсолнечного масла становятся вполне вероятными", - заявили "Интерфаксу" в компании "ЭФКО" (один из ведущих операторов масложирового рынка РФ).

Вместе с тем эту меру в компании называют избыточной и предупреждают, что она "только навредит рынку".

Снижение закупочных цен на подсолнечник в "ЭФКО" считают естественным следствием ограничения потребительских цен. Производители фасованного масла, чтобы не работать в минус, вынуждены снижать закупочные цены.

Мировые цены на масло тоже разворачиваются, поэтому брать риски и фиксировать затраты в пиковых значениях никто из экспортеров не готов. "Как результат - цены на подсолнечник развернулись. И это нормальный процесс", - отметили в компании.

"На данный момент угроза пошлины сохраняется, и союз прорабатывает механизмы саморегулирования отрасли для того, чтобы сдержать внутренние цены на бутилированное подсолнечное масло и не допустить ее введения", - говорил на прошлой неделе исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его мнению, пошлина "окажет колоссальное негативное воздействие на всю масложировую отрасль и повлечет за собой еще большие убытки производителей масла, чем убытки от выполнения условий соглашения "по бутылке".

Цены на подсолнечное масло и сахар регулируются соглашениями, которые в середине декабря были подписаны между поставщиками и крупными ритейлерами. Они ограничивают оптовую цену на масло в 95 рублей за литр, розничную - в 110 рублей. Соглашения действуют до конца первого квартала.