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Аналитики сообщили об обвале цен на подсолнечное масло

Они считают, что период подорожания подсолнечника закончился

Аналитики сообщили об обвале цен на подсолнечное масло
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В России у производителей средние цены на подсолнечное масло на прошлой неделе обвалились на 4825 рублей, до 113 350 рублей за тонну (с НДС), следует из еженедельного мониторинга "СовЭкона". Аналитики полагают, что период активного роста цен на подсолнечник закончился.

"Однако снижение цен на рынке будет ограничено рекордно низкими для последних лет запасами. Цены на масло на российском рынке в ближайшие недели будут, вероятно, относительно стабильны", - говорится в сообщении аналитической компании.

Цены на масло снизились впервые с начала года. Ранее они быстро росли вслед за экспортными котировками, прибавив 40% с начала года. В начале апреля средняя цена достигла рекордных 118 175 рублей за тонну.

С середины марта экспортные цены на подсолнечное масло стали снижаться, опустившись за несколько недель почти на $200, до $1495 за тонну (FOB), на фоне ослабления рынка соевого и пальмового масел.

Кроме того, давление на цены оказало и появление определенности в вопросе экспортных пошлин на российское подсолнечное масло, считает "СовЭкон": участники рынка опасались более раннего введения пошлин, что дополнительно поддерживало экспортные котировки. В итоге "плавающая" пошлина (70% от разницы между среднемесячной ценой и ставкой в $1050 за тонну) будет введена с 1 сентября.

Совэкон

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