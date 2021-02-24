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В Думе допустили изменение закона о запрете пропаганды наркотиков в сети

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Правоприменение и правотворчество должны работать вместе, в том числе по действию закона в вопросе пропаганды наркотиков в интернете, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Так, во время встречи с депутатами Екатеринбургской городской думы один из них - Константин Киселев - задал Крашенинникову вопрос о том, стоит ли ужесточать закон в сфере регулирования деятельности иноагентов и запрета пропаганды наркотиков в интернете.

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"Мы с вами прекрасно понимаем, что правотворчество - деятельность по созданию правовых актов, по их принятию - это одна ситуация, а правоприменение - это совершенно другая. В России эти две сферы очень часто не просто идут не в ногу, а реально противоречат друг другу. Ваше мнение - стоит ли ужесточать ли законодательство, (...) зная о том, что у нас правоприменение будет совершенно иное?" - озвучил свой вопрос депутат гордумы Екатеринбурга.

"Безусловно, они (правоприменение и правотворчество - ИФ) должны идти вместе. Я бы еще, кроме правоприменения, еще все-таки и общественное мнение ставил бы во главу угла, смотреть, какая будет реакция. (...) Здесь эти истории, (с регулированием деятельности иноагентов и запрета пропаганды в интернете наркотиков - ИФ) спешка такая, мне кажется, она оправдана. Посмотрим, как будет работать. Уверен в том, что мы это законодательство будем шлифовать. (...) Будут, в том числе, думаю, изменения", - сказал Крашенинников.

Он отметил важность профессионализма в правоприменении. "Мне кажется, что здесь у нас первоначально была история такая же по нацистской символике. И в литературе, помните, фильмы, что с фильмами делать? Вот, опомнились, давайте поправки вносить. Мне кажется, такая же будет история, и после практики, надеюсь, она не будет такая сногсшибательная", - подчеркнул глава комитета Госдумы.

Павел Крашенников Госдума

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