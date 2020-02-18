В РФ отменили наказание за использование нацистской символики не в целях пропаганды

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в окончательном чтении изменения в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, исключив из КоАП ответственность за использование нацистской или экстремистской символики в произведениях науки, литературы, искусства.

Законопроект (№606698-7) был подготовлен депутатами Госдумы, в числе которых вице-спикер Петр Толстой, глава комитета по культуре Елена Ямпольская, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Принятым законом предлагается исключить административную ответственность для случаев использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

Документ дополняет принятый ранее Госдумой закон об исключении запрета на использование нацистской символики и атрибутики в произведения науки, искусства и литературы при обязательном условии отсутствия в них признаков пропаганды и оправдания нацизма.

Глава думского комитета по культуре Ямпольская заявила ранее, что "ко второму чтению в законопроект внесена расширительная поправка, (...) и благодаря политическому консенсусу удалось не уточнять, в каких именно сферах будет разрешено использование нацистской символики при отсутствии пропаганды нацизма".

"Это очень важный для всей гуманитарной повестки страны закон. В год 75-летия Победы люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину. Очень хорошо, что эти благие действия не будут попадать под наказание. Был момент абсурда, который очень раздражал общество, и мы сейчас его убираем", - подчеркнула Ямпольская.