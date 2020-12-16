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Госдума ввела штрафы до 1,5 млн руб. за интернет-пропаганду наркотиков

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о штрафах в размере до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотических и психотропных веществ с использованием интернета.

Правительственный законопроект (№876368-7), который вносит соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), был внесен в Думу в январе. В первом чтении документ принят в июле, второе чтение состоялось накануне, 15 декабря.

За незаконную пропаганду наркотиков в сети для физических лиц предлагается установить штрафы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Если пропагандой занимаются индивидуальные предприниматели, штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, либо может вводиться административная приостановка деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц размер штрафа может достигать 1,5 млн рублей, также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В действующей редакции КоАП штрафы за аналогичные правонарушения значительно меньше - обычным гражданам грозит штраф в 4-5 тыс. рублей, должностным лицам - не более 50 тыс. рублей, а юрлицам - не более 1 млн рублей.

Иностранным гражданам за подобное правонарушение штрафы тоже поднимут: сейчас максимальная санкция - 5 тыс. рублей, а в новой редакции верхний порог поднимается до 40 тыс. рублей. Кроме того, у суда останется возможность выдворить иностранца из России, арестовать на срок до 15 суток или ограничиться только штрафом (сейчас административное выдворение предусматривается без альтернативы вместе со штрафом или арестом).

Кроме того, под действие нового закона попадут владельцы интернет-ресурсов, которые пропагандируют наркотики, а также операторы связи, предоставляющие услуги связи провайдерам хостинга - их оштрафуют за то, что они не ограничили доступ к запрещенной информации. Размер штрафа составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей на юридических лиц. За повторное нарушение их могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. и до 800 тыс. соответственно.

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