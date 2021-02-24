"Яндекс" получил предупреждение за продвижение своих сервисов в поиске

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала "Яндексу" предупреждение, чтобы компания прекратила преимущественно продвигать собственные сервисы в поисковой выдаче с помощью специнструмента "колдунщики". У компании есть месяц на выполнение этого требования.

По истечении этого срока "Яндекс" будет обязан дать сторонним сервисам доступ к "колдунщикам" на равных условиях, не допуская преимущественной демонстрации сервисов "Яндекса" в поисковой выдаче. Ранжирование результатов поисковой выдачи должно соответствовать единым правилам, указала ФАС.

"Яндекс" на момент публикации не предоставил комментариев. Позднее представитель компании сказал "Интерфаксу", что она уже реализует ряд требований ФАС. Он заверил, что сервисы "Яндекса" точно так же, как и другие, не имеют приоритетов в выдаче, демонстрация результатов основана на "прозрачной метрике полезности" для пользователей. Помимо этого, пользователи поисковика "Яндекс" могут видеть ответы, сформированные через инструменты, которые не связаны с сервисами "Яндекса".

"Исполнение всех перечисленных требований ухудшит качество поиска для пользователя, а значит - положение поиска "Яндекса" на рынке по сравнению с конкурентами", - сообщили в пресс-службе, добавив, что компания не согласна с предупреждением службы.

Летом 2019 года сервисы Avito, "Дром", Cian.ru, Ivi, Profi.ru, 2ГИС пожаловались, что "Яндекс" злоупотребляет доминирующим положением в поисковой выдаче. По их мнению, "Яндекс" уводит пользователей на собственные сервисы интернет-компании, не допуская конкурентов к использованию виджета. В связи с этим компании теряют трафик и вынуждены больше тратить на продвижение собственных сервисов.

В частности, по их словам, на запрос "купить авто" выдавались "колдунщики" с контентом сервиса "Яндекса" Auto.ru, а других предложений в этом блоке не было. По некоторым запросам результаты выдачи "Яндекса" полностью перекрывали пользователю возможность добраться до предложений конкурентов, указывал замгендиректора по правовым вопросам Ivi.ru Михаил Платов. По оценке представителя ЦИАНа, сторонние сервисы могли из-за этого недополучать 15-20% трафика.

Представитель "Яндекса" тогда заверял, что "колдунщики" "не имеют преимуществ перед результатами органической выдачи и не приводят к понижению каких-либо сайтов".

Год спустя те же компании пожаловались на "Яндекс" в ФАС.