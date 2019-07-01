Avito, ЦИАН и еще три сервиса пожаловались на "колдунщиков" "Яндекса"

Они обвинили "Яндекс" в нарушении закона о конкуренции

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Пять интернет-ресурсов обвинили "Яндекс" в ограничении доступа в пользу собственных сервисов компании, пишут "Ведомости". Они ссылаются на записку, которую составили сайт объявлений Avito, сервис поиска недвижимости ЦИАН, сервис поиска специалистов Profi.ru, сервис карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru.

Они утверждают, что "Яндекс" отдает приоритет своим сервисам с помощью "колдунщиков" - это интерактивные ответы на запросы пользователей, которые появляются на странице с результатами поиска после рекламы и перед органической выдачей. Например, на запрос "купить авто" выдаются "колдунщики" с контентом сервиса "Яндекса" Auto.ru, других предложений в этом блоке нет, а на запрос о поиске квартиры предлагается только "колдунщик" "Яндекс.Недвижимость". У не связанных с "Яндексом" ресурсов нет доступа к "колдунщикам", говорится в записке.

Результаты ответов "Яндекса" на некоторые запросы полностью перекрывают возможность добраться до предложений конкурентов, заявил "Ведомостям" замгендиректора по правовым вопросам Ivi.ru Михаил Платов. По оценке представителя ЦИАНа, сторонник сервисы могут из-за этого недополучать 15-20% трафика.

С авторами записки согласны в сервисе по бронированию билетов "Туту.ру" и в онлайн-кинотеатре Tvigle.

Авторы записки предложили потребовать от "Яндекса" дать сторонним сервисам доступ ко всем формам поисковой выдачи "на коммерческих условиях, одинаковых для всех участников рынка". По словам представителя Avito, некоторые компании готовы пожаловаться в ФАС, если обсуждение проблемы на открытых площадках не принесет результата. В ФАС на "Яндекс" жаловался билетный оператор Kassir.ru, который заявил, что компания продает билеты с помощью виджетов и отказывает в такой возможности другим компаниям.

"Колдунщики" "не имеют преимуществ перед результатами органической выдачи и не приводят к понижению каких-либо сайтов", заявил представитель "Яндекса". Уведомлений от авторов записки компания не получала, отметил он.