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Антимонопольная служба возбудила дело против "Яндекса"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила в отношении "Яндекса" дело за неисполнение предупреждения о прекращении преимущественного продвижения собственных сервисов в поисковой выдаче при помощи специального инструмента "колдунщики", говорится в сообщении службы.

Предупреждение необходимо было исполнить до 1 апреля 2021 года.

По мнению регулятора, продвижение собственных сервисов в поисковой выдаче могут приводить к созданию дискриминационных условий на рынке.

"Интерфакс" запросил комментарий интернет-компании.

В феврале ФАС сообщила, что выдала "Яндексу" предупреждение, чтобы компания прекратила преимущественно продвигать собственные сервисы в поисковой выдаче с помощью специнструмента "колдунщики".

Летом 2019 года сервисы Avito, "Дром", Cian.ru, Ivi, Profi.ru, 2ГИС пожаловались, что "Яндекс" злоупотребляет доминирующим положением в поисковой выдаче. По их мнению, "Яндекс" уводит пользователей на собственные сервисы интернет-компании, не допуская конкурентов к использованию виджета. В связи с этим компании теряют трафик и вынуждены больше тратить на продвижение собственных сервисов. Год спустя эти компании пожаловались на "Яндекс" в ФАС.

ФАС Яндекс

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