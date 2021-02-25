Шесть человек будут судить в Петербурге из-за обрушения в корпусе ИТМО

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о частичном обрушении в 2019 году корпуса университета ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), сообщает в четверг пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении шести фигурантов дела. Среди них - проректор по хозяйственной деятельности ИТМО Дмитрий Писарев, главный инженер вуза Алексей Шамолин и его заместитель Алексей Аксенович, сотрудница городского комитета по гос контролю, использованию и охране памятников Татьяна Лебедева, гендиректор ООО "Атлантик" Андрей Каримов и главный инженер этой организации Владимир Антипов (должности указаны на момент совершения преступления). Они обвиняются в нарушении правил безопасности при строительных работах (ч. 1 ст. 216 УК РФ), халатности с причинением особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) и нарушении требований сохранения и использования объектов культурного наследия (ст. 243.1 УК РФ).

Как установило следствие, что с июля 2018 по февраль 2019 года Антипов и Каримов на основании договора подряда без проектной документации организовали ремонт кровли корпуса ИТМО, который является памятником культуры. Обвиняемые не были специалистами области реставрации исторических зданий, отмечается в пресс-релизе.

По версии СК, Писарев, Шамолин и Аксенович не обеспечили безопасность эксплуатации и ремонта помещения, а позже приняли некачественно выполненные работы. В свою очередь Лебедева не осматривала ремонтируемое здание, мер к сохранению объекта культурного наследия и предотвращению его разрушения не приняла.

Следствие считает, что в результате преступных действий фигурантов дела 16 февраля 2019 года произошло частичное обрушение корпуса вуза. Бюджету РФ был причинен ущерб на сумму свыше 67 млн рублей, уничтожено имущество университета на сумму более 47 млн рублей, сообщает пресс-служба.

16 февраля 2019 года в университете ИТМО обрушились перекрытия в корпусе по улице Ломоносова, 9А (объект культурного наследия регионального значения "Здание Коммерческого училища (с оградой)"). Часть сотрудников и студентов покинули здание самостоятельно, порядка 20 человек эвакуировали из корпуса спасатели. Никто не пострадал.