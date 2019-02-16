Никто не погиб в результате обрушения перекрытий в петербургском вузе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - При обвале крыши и перекрытий корпуса петербургского университета ИТМО в историческом центре города погибших нет, проведена эвакуация 81 студента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

"По уточнённым данным, обрушение кровли и перекрытий с первого по пятый этаж произошло в 17.19. Эвакуирован 81 человек - студенты первых и вторых курсов. Погибших нет. Сведения о пострадавших уточняются", - сказали в МЧС.

Спасатели продолжают эвакуацию людей из здания университета.

В субботу вечером МЧС получило сигнал об обрушении перекрытий в здании на улице Ломоносова, 9. По предварительным данным, ЧП произошло во время проведения ремонтных работ. В ведомстве отметили, что в здании шли факультативные занятия, поэтому там находились студенты.

В свою очередь источник в администрации вуза сообщил "Интерфаксу", что в этом крыле шел ремонт, поэтому скорее в здании были рабочие.