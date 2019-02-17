Власти Петербурга назвали причину обрушения в корпусе университета ИТМО

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Складирование стройматериалов в одном месте спровоцировало обрушение в корпусе университета ИТМО, заявил журналистам в воскресенье и.о. вице-губернатора Петербурга Владимир Кириллов.

"Причиной послужило нерассчитанное складирование строительных материалов и перегруз конструкций...Известны то, кто занимался подрядными работами, остальное даст следствие", - сказал он.

Кириллов добавил, что для предотвращения дальнейшего обрушения установлены 60 подпорных стенок, на месте начат разбор и вывоз завалов.

Площадь обрушения, по его данным, составила порядка 1 тыс. квадратных метров. Оно затронуло пять этажей.

Накануне в университете ИТМО (Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики) произошло обрушение перекрытий в корпусе по улице Ломоносова, 9. Часть сотрудников и студентов покинули здание самостоятельно, порядка 20 человек эвакуировали из корпуса спасатели. По данным вуза, во время обрушения в здании велись ремонтные работы.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

В результате инцидента никто не погиб, сообщили в МЧС. По данным властей Петербурга, медицинская помощь также никому не потребовалась из находившихся в здании в момент обрушения.

В воскресенье в вузе заявили, что обрушение не угрожает корпусам университета, расположенным по соседству с пострадавшим зданием. Занятия в них продолжатся.