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В Кремле на фоне заявлений Пашиняна отметили качество российской техники

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле на фоне критических заявлений премьера Армении Никола Пашиняна о ракетных комплексах "Искандер" указали на неоднократно доказанную эффективность российской техники в разных уголках мира.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать высказывание Пашиняна о том, что "Искандеры" во время обострения в Нагорном Карабахе не сработали должных образом. "Мы это оставляем без комментариев", - ответил представитель Кремля.

Ранее в интервью новостному сайту "1in.am", комментируя по просьбе журналиста заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить "Искандер" на четвертый день войны, Пашинян ответил: "Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна вечером 24 февраля подписал указ об освобождении Тиграна Хачатряна от должности первого замначальника Главного штаба ВС страны в связи с тем, что он усомнился в заявлении премьера об эффективности "Искандеров".

В ответ Главный штаб ВС страны потребовал отставки Пашиняна и правительства.

Армения Никол Пашинян Дмитрий Песков

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