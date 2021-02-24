В Армении уволен военачальник, усомнившийся в словах Пашиняна об "Искандерах"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян вечером в среду подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна от должности первого заместителя начальника Главного штаба ВС Армении. Как сообщает пресс-служба президента, указ подписан по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее в среду местное СМИ Yerevan.Today обратилось к Хачатряну с просьбой прокомментировать заявление Пашиняна о том, что "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%". Согласно публикации, Хачатрян рассмеялся и ответил, что подобного произойти не могло: "Это несерьезно, невозможно".

Вечером в среду минобороны Армении выступило с утверждением, что журналист привел не весь разговор с первым замначальника ГШ ВС Армении.

В минувший вторник в интервью новостному сайту "1in.am", комментируя по просьбе журналиста заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить "Искандер" на четвертый день войны, Пашинян ответил: "Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

В середине ноября 2020 года генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении, заявил на пресс-конференции, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". "Искандер" во время войны был применен. Не могу сказать, где", - сказал Акопян журналистам.