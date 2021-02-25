Авиаперевозчики РФ пока не собираются использовать ковид-платформу Travel pass

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские авиаперевозчики пока не видят предпосылок для применения ковид-платформы Travel pass в России.

Как сообщили "Интерфаксу" одновременно несколько источников в российских авиакомпаниях, перевозчики проинформированы Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) о планах по запуску инициативы Travel pass.

Источник в одной из авиакомпаний сообщил, что они "внимательно следят за развитием инициативы и изучают ее". Другой авиаперевозчик ответил "Интерфаксу", что даже в случае массового внедрения Travel pass не станет обязательным.

При этом источники утверждают, что для российского авиарынка эта инициатива остается неактуальной до тех пор, пока не будет обеспечено признание вакцин, включая российскую, на международном уровне. Никаких поручений о внедрении ковид-платформы пока нет и от федеральных органов исполнительной власти.

"Речь идет о добровольном механизме, который позволит упростить жизнь пассажирам в новой коронавирусной реальности, где мы все оказались. То есть обладателю такого документа - он будет, скорее всего, в виде QR-кода или приложения - не придется возить с собой всюду результаты тестов, сертификаты о прививках, которые чаще всего не унифицированы и вовсе не переведены на иностранные языки, проводить время в карантине. Все данные будут "зашиты" в этот pass", - сказал он. "Тем же, кто не захочет пользоваться таким сервисом, скорее всего, придется собирать пакет разных документов по запросу страны назначения перед каждым полетом", - отметил собеседник агентства.

Ранее IATA заявила, что уже к концу марта могла бы запустить цифровые COVID-19 Travel pass на платформах iOS и Android.