Башкирский министр задержан по делу о превышении полномочий другим чиновником

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Следователи допрашивают министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева в связи с уголовным делом, возбужденным ранее в отношении экс-начальника управления капитального строительства, ныне главы республиканского Минстроя Рамзиля Кучарбаева, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона; по данным источника агентства, Беляев задержан по делу о превышении полномочий.

"Речь идет о предварительном общении Бориса Беляева (...) со следователями по эпизоду, произошедшем несколько лет назад и связанным с делом другого участника правительства республики. Рамзиль Кучарбаев также несколько лет назад имел отношение к событиям, которые стали предметом изучения силовыми структурами", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что оба министра проходят по не связанному "ни с коррупцией, ни с хищениями, ни с другими тяжкими преступлениями" эпизоду. По данным сотрудника пресс-службы, речь идет о превышении должностных полномочий и неэффективных тратах при строительстве очистных сооружений в городе Кумертау.

"Дело в том, что Борис Беляев тогда работал мэром города Кумертау", - уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе подчеркнули, что "общение с силовыми структурами не связано со временем работы ни Бориса Беляева, ни Рамзиля Кучарбаева в команде (главы Башкирии - ИФ) Радия Хабирова".

"Мы глубоко убеждены в компетентности наших силовых структур, которые, безусловно, должны проверять любые сигналы", - резюмировал собеседник агентства.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что Беляев задержан по делу о превышении полномочий другим чиновником.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями по этому поводу со стороны правоохранительных органов и регионального СУ СКР.

Как сообщалось, главе республиканского Минстроя инкриминируется ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в 2017 году он, зная, что на построенных очистных сооружениях в Кумертау не проведены пусконаладочные работы и объект не подготовлен к эксплуатации, подписал акт о завершении строительства в рамках госконтракта.

Очистные сооружения были введены в эксплуатацию, при этом до настоящего времени они фактически не пригодны для использования. В результате действий обвиняемого бюджету республики причинен ущерб на общую сумму свыше 95 млн рублей.