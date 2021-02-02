Главу Минстроя Башкирии обвинили в злоупотреблении полномочиями

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение экс-начальнику Управления капитального строительства Башкирии, ныне главе республиканского Министерства строительства и архитектуры Рамзилю Кучарбаеву, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР во вторник.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан предъявлено обвинение бывшему начальнику государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Башкортостан" (...) по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, зная, что на построенных очистных сооружениях в городе Кумертау не были проведены пусконаладочные работы, "в связи с чем объект не был подготовлен к эксплуатации и оказанию услуг", подписал с подрядчиком акт о завершенном по госконтракту строительстве на сумму свыше 95 млн рублей.

"На основании подписанных обвиняемым документов администрацией города очистные сооружения были введены в эксплуатацию, при этом до настоящего времени они фактически не пригодны для использования", - отмечается в пресс-релизе.

В результате действий обвиняемого республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму свыше 95 млн рублей.

В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления и иных причастных к нему лиц.