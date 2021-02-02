Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 01.02В России 3 868 087+17 648В мире 102 965 855+382 036

Главу Минстроя Башкирии обвинили в злоупотреблении полномочиями

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение экс-начальнику Управления капитального строительства Башкирии, ныне главе республиканского Министерства строительства и архитектуры Рамзилю Кучарбаеву, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР во вторник.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан предъявлено обвинение бывшему начальнику государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Башкортостан" (...) по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, зная, что на построенных очистных сооружениях в городе Кумертау не были проведены пусконаладочные работы, "в связи с чем объект не был подготовлен к эксплуатации и оказанию услуг", подписал с подрядчиком акт о завершенном по госконтракту строительстве на сумму свыше 95 млн рублей.

"На основании подписанных обвиняемым документов администрацией города очистные сооружения были введены в эксплуатацию, при этом до настоящего времени они фактически не пригодны для использования", - отмечается в пресс-релизе.

В результате действий обвиняемого республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму свыше 95 млн рублей.

В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления и иных причастных к нему лиц.

Башкортостан

Новости

В Хабаровском крае решили компенсировать недостаток бензина из Росрезерва

В Хабаровском крае решили компенсировать недостаток бензина из Росрезерва

Скончался бывший министр сельского хозяйства РФ Назарчук

Скончался бывший министр сельского хозяйства РФ Назарчук

Илью Яшина арестовали на 10 суток за неповиновение полицейскому

Суд не стал заключать под домашний арест сотрудника ФБК Ляскина

Что произошло за день: понедельник, 1 февраля

Источники сообщили о хорошей оценке инспекторами безопасности в аэропортах Египта

Источники сообщили о хорошей оценке инспекторами безопасности в аэропортах Египта

Директор "Открытой России" Пивоваров арестован на 29 суток

В России стала быстро увеличиваться доля подростков с ВИЧ

В России стала быстро увеличиваться доля подростков с ВИЧ

Заседание об отмене условного срока Навальному перенесут в Мосгорсуд

Заседание об отмене условного срока Навальному перенесут в Мосгорсуд

В правительстве назвали число россиян с диагнозом ВИЧ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');