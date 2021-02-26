Министр ЖКХ Башкирии помещен под домашний арест

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Кировский суд Уфы отправил под домашний арест заместителя премьер-министра правительства - министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Домашний арест до 11 апреля", - назвал сотрудник пресс-службы избранную ему меру пресечения.

Беляев был задержан накануне по уголовному делу о превышении полномочий при приемке очистных сооружений в городе Кумертау.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, исполнявший в то время обязанности главы городской администрации, зная, что на объекте не проведены пусконаладочные работы и он не готов к эксплуатации, подписал акт о завершении строительства в рамках госконтракта на сумму более 95 млн рублей.

Очистные сооружения были введены в эксплуатацию, при этом они до сих пор фактически не пригодны для использования. В результате бюджету республики причинен ущерб в размере свыше 95 млн рублей.

Ранее в рамках этого уголовного дела было предъявлено обвинение экс-начальнику Управления капитального строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву и его заместителю.