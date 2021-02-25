Что произошло за день: четверг, 25 февраля

Обострение ситуации в Армении, старт голосования о памятнике на Лубянской площади в Москве, этапирование Навального из СИЗО

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Армия Армении потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Так военные отреагировали на решение снять с должности первого замначальника Главного штаба ВС. После этого Пашинян решил отправить в отставку начальника Главного штаба, но президент Армении пока не подписывал указ. Парламент Армении отказался обсуждать вопрос импичмента Пашиняна. Между тем на улицы Еревана вышли как сторонники, так и противники премьера.

- В Минобороны РФ опровергли использование Арменией "Искандеров". Там уточнили, что премьера Никола Пашиняна, который заявил о низкой эффективности комплексов в Нагорном Карабахе, могли ввести в заблуждение, так как весь боезапас ракет находится на складах.

- Гражданина Германии обвинили на родине в шпионаже в пользу России. Генпрокуратура считает, что Йенс Ф. имел доступ к документации с планами зданий бундестага и по собственной инициативе решил передать информацию российским спецслужбам.

- В России прирост случаев COVID-19 третьи сутки остается ниже 12 тысяч. Зарегистрированы 11 198 случаев заражения.

- Алексея Навального вывезли из СИЗО. Адвокат оппозиционера допускает, что его могли этапировать в колонию.

- Джон Салливан останется послом Штатов в России. Президент США Джо Байден предложил дипломату сохранить свой пост на неопределенный срок в течение этого года.

- Введение нового порядка техосмотра перенесут на 1 октября. Реформа предполагает внедрение электронных диагностических карт, фотофиксации ТО и запуск других процедур, которые должны помешать покупке документов без осмотра машины.

- В Москве началось голосование об установке памятника на Лубянке. Москвичам предстоит сделать выбор между Феликсом Дзержинским и Александром Невским, вариант оставить Лубянскую площадь пустой не рассматривается.