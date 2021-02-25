Рогозин пригласил делегацию NASA на апрельский пуск "Союза" с Байконура

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин и и.о. администратора NASA Стивен Юрчик обсудили сотрудничество по МКС, сообщили в госкорпорации.

"Была затронута тема договоренностей о постоянном присутствии на МКС как российских, так и американских экипажей. В завершение беседы Дмитрий Рогозин пригласил делегацию NASA на космодром Байконур для посещения пилотируемого пуска в апреле 2021 года", - отмечается в сообщении.

"Стороны обменялись приветственными словами, отметив взаимное удовлетворение уровнем сотрудничества между космическими ведомствами России и США в том числе по программе Международной космической станции и выразив надежду на расширение взаимодействия в различных сферах исследования космического пространства, а также поделившись планами деятельности на ближайшую перспективу", - добавили в "Роскосмосе".

Глава госкорпорации поздравил американских коллег с благополучной посадкой марсохода Perseverance, Юрчик пожелал успеха в грядущей российско-европейской миссии ExoMars-2020.

Кроме этого, Рогозин предложил американской стороне сотрудничество по вопросу изучения изменения климата, предложив использовать в том числе спутник "Арктика-М", который планируется запустить в космос в воскресенье.

Накануне Рогозин сообщил, что экипаж космического корабля "Союз МС-18" который отправится к МКС с Байконура 9 апреля, будет международным. Ранее сообщалось, что в состав экипажа впервые за 20 лет войдут только российские космонавты. Ими должны были стать Петр Дубров, Олег Новицкий и Константин Корсаков.

На фотографиях, опубликованных "Роскосмосом" в среду, на нашивках экспедиции в качестве третьего члена экипажа вместо Корсакова указан астронавт NASA Марк Ванде Хай.

10 февраля в NASA сообщили, что изучают возможность получения дополнительного места для американского астронавта на корабле "Союз МС-18".

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что госкорпорация ожидает от NASA предложений по полету американского астронавта на "Союзе МС-18" на Международную космическую станцию (МКС).

"Мы ожидаем формализации отношений с партнерами по этому апрельскому полету. "Роскосмос" понимает важность нахождения на орбите полноценного экипажа МКС, а также дальнейшего сотрудничества в космосе", - сообщили в "Роскосмосе".

С 2011 по 2020 год доставка экипажей на МКС обеспечивалась исключительно российскими пилотируемыми кораблями "Союз". В 2020 году к станции совершил два полета с экипажем американский корабль Crew Dragon. Планировалось что начиная с 2021 года США будет доставлять астронавтов самостоятельно. Также обсуждался принцип перекрестных полетов, по которому американский астронавты получали места на российских, а российские космонавты - на американских кораблях.