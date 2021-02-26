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КС не принял жалобу выдворенного из России эксперта по коренным народам

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд России отказался принять жалобу германского эксперта по коренным народам России Йоханнеса Рора, которому в 2018 году ФСБ запретила въезд в страну сроком на 50 лет. Отказное определение опубликовано на сайте суда.

Рор пожаловался в КС, что во время судебных разбирательств о его выдворении его представитель не был допущен к материалам, составляющим гостайну.

Эксперт 19 декабря 2018 года прилетел в Москву. В аэропорту "Домодедово" сотрудники ФСБ сообщили ему, что ему запрещен въезд в Россию до 23 января 2069 года. Причин ему не назвали. После этого его ночь продержали в центре временного содержания иностранцев, а затем он вернулся в Германию.

Рор оспорил решение ФСБ в Мосгорсуде. Мосгорсуд в июне 2019 года отказал ему в иске.

В суде Рора представлял человек, не имеющий статус адвоката, отметили в КС. Показать засекреченные материалы, на основании которых ФСБ сделала иностранца невъездным, этому защитнику отказались.

Он был вправе заменить своего представителя на адвоката или иное лицо, имеющее доступ к гостайне, счел КС. Это бы гарантировало истцу получение квалифицированной юридической помощи и в то же время обеспечило сохранность гостайны.

"Поэтому оспоренные нормы не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права заявителя в указанном им аспекте. И, поскольку исследование обстоятельств конкретных дел и проверка доказательств к компетенции КС РФ не относятся, И.Рору отказано в принятии его жалобы к рассмотрению", - объяснил КС.

Суд добавил, что это разъяснение следует учитывать в правоприменительной практике.

ФСБ Германия Йоханнес Рор Мосгорсуд Конституционный суд

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