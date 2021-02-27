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Подозреваемого в избиениях в ярославской колонии отправили под домашний арест

Подозреваемого в избиениях в ярославской колонии отправили под домашний арест
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд Ярославля не удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника исправительной колонии №1 Александра Семенова, задержанного по делу об избиении заключенных, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Яроблсуда Ольга Козлова в субботу.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля 2021 года при условии предъявления обвинения в течение 10 суток с момента задержания", - сказала она.

Суд также избирает меру пресечения в отношении второго фигуранта дела - Ивана Коковина. Следствие попросило суд арестовать обоих подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в пятницу были задержаны двое действующих сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области.

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"Новая газета" уже дважды публиковала видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1. На распространенных 23 февраля видео избиению подверглись двое заключенных, один из которых, как пишет "Новая газета" - гражданин Грузии Важа Бочоришвили - после избиения сотрудниками колонии в апреле 2017 года был направлен в штрафной изолятор, где у него открылось кровотечение. Бочоришвили был доставлен в рыбинскую больницу, где 9 мая скончался. Уголовное дело по этому факту не возбуждалось, отмечает издание.

После публикации видео в СУ СКР по Ярославской области "Интерфаксу" сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Хроника 23 августа 2008 года – 27 февраля 2021 годаСкандалы в колониях
Ярославская область Рыбинск ФСИН

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