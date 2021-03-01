В Иванове арестовали студента, напавшего на женщину у двери ее квартиры

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Суд в Иваново арестовал местного студента, которого обвиняют в нападении на женщину и похищении ее ребенка.

В настоящий момент фигуранту предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного управления СКР по Ивановской области.

Как сообщалось ранее, днем 26 февраля в больницу в Иванове привезли женщину с ножевыми ранениями. Полиция выяснила, что она пострадала при нападении неизвестного у двери собственной квартиры. Преступник ударил ее ножом, забрал трехлетнюю дочь, устроил в ее квартире пожар и скрылся. Спустя несколько часов девочку нашли в центре города, она не пострадала.

Задержать нападавшего помогли записи с камер уличного наблюдения. Полицейские изучили кадры и установили машину, на которой он скрылся. Им оказался 18-летний житель Иванова, студент одного из вузов.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 126 УК РФ (похищение человека).