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МВД подтвердило информацию о нападении на полицейских в Махачкале

В полиции уточнили, что убитых в результате происшествия нет

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали двух мужчин, напавших на полицейских в Махачкале, в результате инцидента два человека получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МВД.

"Двое мужчин открыли стрельбу в по сотрудникам патрульно-постовой службы в Махачкале. Стражи порядка попросили у мужчин предъявить документы, но один из них стал стрелять. В результате этого был ранен полицейский. Ответным огнем также ранен один из преступников, второй задержан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейского и одного из напавших госпитализировали.

"Раненый преступник в тяжелом состоянии. Полицейский получил ранение в плечо. Инцидент произошел в Ленинском районе Махачкалы, рядом мостом в Сепараторном поселке города", - сказал представитель ведомства.

В МВД республики уточнили, что преступников было двое, один из которых получил тяжелое ранение. Убитых нет.

Ранее со ссылкой на информированный источник "Интерфакс" сообщал, что трое неизвестных напали на полицейских, в результате чего один из стражей порядка ранен, а один из преступников был убит ответным огнем, двоих задержали.

Дагестан Махачкала

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