Неизвестные открыли стрельбу по полицейским в Махачкале

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Трое неизвестных открыли стрельбу по сотрудникам полиции в Дагестане, один из нападавших задержан, есть раненый, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, вооруженное нападение произошло в районе моста "1000 мелочей" в Махачкале. Трое неизвестных открыли стрельбу по сотрудникам полиции. Один из полицейских ранен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудникам полиции удалось поймать одного из нападавших. Еще одного преследуют.

"Раненого полицейского увезли в больницу. Информация о его состоянии уточняется", - добавил собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.