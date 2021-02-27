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Один из стрелявших в сотрудников полиции в Дагестане убит

Еще двое участвовавших в нападении задержаны

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Один из напавших на полицейских в Дагестане убит, еще двое задержаны, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, один из преступников, напавших на полицейских в Махачкале, убит ответным огнем. Двое других задержаны, один из них ранен", - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу источник сообщил "Интерфаксу", что трое неизвестных в субботу открыли стрельбу по полицейским в дагестанской столице, один из сотрудников полиции госпитализирован с ранением.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Дагестан Махачкала

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