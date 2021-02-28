Прорыв трубопровода произошел на нефтяном месторождении в ЯНАО
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком АО, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в экстренных службах региона.
Как он отметил, площадь разлива составила 500 кв. м. МЧС не привлекалось, последствия устраняют представители организации.
По данным источника, месторождение принадлежит "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".
Собеседник "Интерфакса" уточнил, что данное происшествие не нанесло ущерб окружающей среде.
"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" - основное добывающее предприятие ПАО "Газпром нефть" и самое крупное нефтедобывающее предприятие ЯНАО.