В Татарстане у детского лагеря произошел аварийный разлив нефти

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Алметьевском районе Татарстана произошел аварийный разлив нефтепродуктов на площади 640 кв.м, они попали в реку Урсалинку, сообщило Министерство экологии республики.

Авария случилась рядом с детским оздоровительным лагерем "Орленок".

Причиной аварии в министерстве назвали избыточное давление на трубопроводе. В результате произошел выброс нефтепродуктов в колодец, он переполнился и горючее вытекло наружу.

На место выехали экологи, сотрудники МЧС, ГИБДД и регионального Роспотребнадзора. Отобраны пробы почвы и воды, результаты анализов станут известны через неделю.