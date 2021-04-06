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В Татарстане у детского лагеря произошел аварийный разлив нефти

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Алметьевском районе Татарстана произошел аварийный разлив нефтепродуктов на площади 640 кв.м, они попали в реку Урсалинку, сообщило Министерство экологии республики.

Авария случилась рядом с детским оздоровительным лагерем "Орленок".

Причиной аварии в министерстве назвали избыточное давление на трубопроводе. В результате произошел выброс нефтепродуктов в колодец, он переполнился и горючее вытекло наружу.

На место выехали экологи, сотрудники МЧС, ГИБДД и регионального Роспотребнадзора. Отобраны пробы почвы и воды, результаты анализов станут известны через неделю.

Татарстан МЧС Орленок Урсалинка Роспотребнадзор Алметьевский район

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