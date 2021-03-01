Калининградский губернатор "с грустью" отказался от подарочного торта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что получил в подарок от предприятий ивент-индустрии торт за поддержку в период пандемии за счет субсидий из бюджета региона. От торта чиновник был вынужден отказаться.

"Готовлюсь к соревнованиям, поэтому вынужден с грустью в глазах передать торт" региональному Министерству культуры и туризма, написал он.

Правительство Калининградской области в ноябре 2020 года решило поддержать предприятия ивент-индустрии, в которых работает до 15 сотрудников. Им предложили субсидии по 200 000 рублей, из которых до 50 000 рублей можно было потратить на выплату зарплат, а остальное - на расчеты с контрагентами. Алиханов тогда напомнил, что "регион только из своего бюджета 1 млрд рублей направил на поддержку малого и микробизнеса, выплаты людям, потерявшим работу и самозанятым".