Ольга Любимова: крупные международные культурные проекты отложены на лето-осень 2021 года

Глава Минкультуры РФ рассказала о планах в сфере культуры, мерах поддержки учреждений и борьбе с пиратством

Ольга Любимова Фото: Пресс-служба

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Прошедший год оказался одним из самых трудных для культуры. Из-за пандемии коронавируса на несколько месяцев для посетителей были закрыты театры, музеи, кинотеатры, концертные площадки и библиотеки. Культура перешла в онлайн и стала осваивать новые технологии. Учреждения культуры понесли и продолжают нести колоссальные убытки. При этом, по разным прогнозам, к привычному формату работы театры, музеи и кинотеатры смогут вернуться не раньше, чем в середине 2021 года, а на восстановление отрасли уйдут годы.

О том, какие планы у учреждений культуры на следующий год, какие меры поддержки разработаны и какие изменения могут быть внесены в законодательство, чтобы бороться с пиратством и не допустить повторения "дела Серебренникова", корреспонденты трех российских информационных агентств поговорили с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

- За почти год, проведенный в должности министра культуры, можете ли вы отметить сложности, с которыми столкнулись? Какие позитивные моменты вы для себя вынесли?

- Когда произошло назначение, был ряд вещей, я иногда про себя думала: как приступить? Как успеть быстро разобраться? Когда начался коронавирус, вся эта повестка снялась тут же. Я думаю, что самым сложным для меня и культуры были первые месяцы, когда была полная самоизоляция, когда все нужно было делать в кратчайшие сроки. Вы знаете, теперь мы переходим плавно к позитиву, мы так все сблизились и сдружились. Задача - оперативно разработать меры поддержки. Я и дальше рассчитываю на такое слаженное гармоничное сотрудничество. Понятно, что идеала не бывает, понятно, что, конечно, всегда есть недовольные. При этом команда экспертов по каждому направлению очень важна, она существует, и мы вместе работаем.

Этот год стал непростым не только для меня, но и для культурной сферы. При этом мы совершили прорыв – культурные проекты стали доступнее благодаря новым технологиям. По итогам мониторинга онлайн-мероприятий федеральных музеев с марта они провели порядка 23 тысяч мероприятий, посещаемость которых превысила 300 млн, что значительно больше итогов посещаемости музеев офлайн в 2019 году. Кроме того, был запущен онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons, чтобы обеспечить доступ к культурному контенту из России и продолжить проект, несмотря на ограничительные меры. В рамках проекта уже состоялось более 119 трансляций, набравших 39 миллионов просмотров. Только за один день сегодня портал Культура.РФ набирает более 1 млн просмотров.

- Почему федеральные музеи закрыли в Москве на фоне открытых фудкортов, транспорта и прочего? Это главный источник распространения коронавируса?

- Решение о работе учреждений культуры принимается в каждом регионе исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Мы стараемся в этот момент быть рядом и оперативно реагировать.

Мы все время говорим про театры и музеи, а у нас есть детские школы искусств, у нас есть творческие вузы. И там специальности, которые дистанционно не попреподаешь. И здесь творческие вузы у нас частично продолжают работать офлайн. Теорию, лекции студенты слушают дома, а то, что требует прямого общения педагога с учениками, проходит очно. Иначе у нас просто бы рухнула система преподавания, например, хореографии.

- Но шансов открыться на новогодние каникулы нет?

- Дело в том, что мы узнаем это практически синхронно вместе с вами, мы реагируем на то, что происходит в том или ином регионе.

- Безусловно, всех волнует следующий год. Наверняка уже формируются какие-то планы. Или это будет ручное управление в зависимости от ситуации с распространением коронавируса?

- Конечно, мы ориентируемся на эпидемиологическую ситуацию. Но невозможно жить только ближайшей неделей, мы распределяем бюджетные средства. Международные проекты стараемся перенести на лето-осень, потому что не хочется начинать какие-то крупные международные мероприятия с онлайна, да и нет необходимости. У нас есть список выставочных мероприятий. Конечно, мы какой-то люфт закладываем и на форс-мажоры, и на то, что появляются новые творческие проекты.

Уже идет битва среди продюсеров за 23 февраля, 8 марта, и уже спрашивают, как же будет строиться кинотеатральный показ на предстоящих майских праздниках. При этом мы обращаем внимание на то, что в январе-феврале необходимо следить за ситуацией в регионах, как она будет складываться. Самое тяжелое, это был март-апрель, когда впереди неизвестность и надо было оперативно реагировать на нее. Сейчас все понимают, что нужно работать слаженно, потому что самое главное для нас - результат.

Начиная с 2021 года, Минкультуры России планирует провести в Москве в августе Детский международный культурный форум.

По графику проводятся работы по реставрации, реконструкции и ремонту объектов. В следующем году продолжится реставрация Ансамбля Новодевичьего монастыря, в 2021-2022 г. будут завершены работы на оставшихся девяти объектах. В 2021 году продолжится программа консервации объектов культурного наследия, которая позволит сохранить памятники от дальнейшего разрушения и полной утраты. Со следующего года мы увеличим финансирование программы до 500 млн рублей ежегодно.

- Можно ли уже оценить финансовые потери учреждений культуры в этом году? Например, вице-премьер Дмитрий Чернышенко еще летом озвучивал, что на тот момент эта цифра составила свыше 8 миллиардов рублей.

- Мы понимаем, что нужно будет просчитать выпадающие доходы по каждому региону и по каждому учреждению, это абсолютно нормально.

Есть еще очень важный момент, который согласован в правительстве: у нас не планируется снижение государственного задания подведомственным министерству учреждениям на следующий год. Более того, сейчас проиндексирован фонд оплаты труда таких учреждений: со следующего года он будет увеличен с учетом инфляции. И это тоже очень важно, когда в тяжелейший год, когда, казалось бы, все были обеспокоены тем, что будет как-то наоборот, зарплата была проиндексирована, и это одно из серьезных подспорий.

- Рассматривает ли ведомство возможность дополнительного финансирования для учреждений культуры, чьи доходы сократились из-за пандемии? В частности, планируете ли поддержать федеральные музеи в Москве из-за их повторного закрытия? Или, например, театры, 25-процентное ограничение на посещение которых многие сравнивают с пребыванием людей в общественном транспорте, где их гораздо больше и часто они не соблюдают социальную дистанцию.

- Потеряв в чем-то, мы постарались оперативно помочь нашим учреждениям. В перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавируса, включена деятельность театров, музеев, зоопарков и деятельность в области демонстрации кинофильмов.

В следующем году мы планируем расширение программы грантовой поддержки творческой деятельности организаций отдельных видов искусств. С 2021 года будут предоставляться гранты в объеме 100 млн рублей ежегодно.

Системообразующие организации в сфере культуры могли участвовать в программе льготного кредитования – в перечень системообразующих включены 67 организаций в сфере культуры.

Еще одно важное решение, которое мы приняли во время пандемии – впервые созданы реестры частных музеев и частных театров.

- В период пандемии раскрылся потенциал онлайн-форматов. На ваш взгляд, должна ли цифровизация найти свое отражение в нормативных документах?

- Безусловно, мероприятия в онлайн-формате приобрели высокую значимость и востребованность у населения. Вместе с тем, необходимо понимать, что театры, музеи и концертные залы зачастую не могут оперативно показать зрителям свои проекты, используя современные технологии. Требуется время на получение разрешения правообладателя на показ произведения или театральной постановки в сети, в том случае, если изначально такое разрешение автором предоставлено не было.

Цифровой формат в сложившейся эпидемиологической ситуации необходим, однако не стоит сравнивать эмоциональную отдачу от него с той синергией, которая возникает между зрителями и актерами, авторами, исполнителями при офлайн-формате.

Мы выделяем несколько перспективных направлений для дальнейшей работы по цифровизации: трансформация государственных услуг и контрольно-надзорной деятельности, создание системы поддержки принятия управленческих решений, цифровая трансформация учреждений культуры, повышение посещаемости медиа ресурсов в сфере культуры и продвижение российской культуры в сети интернет. Также министерством разработана ведомственная программа цифровой трансформации до 2023 года. Она уже одобрена правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

- Еще одна актуальная проблема в связи с онлайн-контентом – пиратство. Министерство культуры уже несколько лет выступает с инициативой досудебной блокировки сайтов с пиратским контентом, был подготовлен проект нового антипиратского законодательства. Когда ожидать вступления изменений в силу?

- Борьба с пиратством - это история, которая уже пять лет серьезно разрабатывается. Одна из важнейших мер - специальная маркировка официальных интернет-ресурсов, которые занимаются демонстрацией легальной аудиовизуальной продукции, и, в том числе досудебная блокировка. Это то, что мы прорабатывали с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения - серьезная форма поддержки в борьбе с пиратством.

У нас создана рабочая группа, в состав которой вошли представители федеральных органов власти, правообладателей, распространителей цифрового контента, операторов поисковых систем, а также представители организаций, работающих в сфере интеллектуальной собственности и креативной экономики.

Она нужна для совместного обсуждения предложений всех участников, задействованных в создании и распространении цифрового контента - как в целях возможных поправок в уже действующее антипиратское законодательство, так и в целях разработки дальнейших мер, в том числе законодательных инициатив, по защите авторских и смежных прав в сети Интернет.

- После "дела Серебренникова" ведомство занялось разработкой акта о разделении сфер управления театром между директором и художественным руководителем. Почему выбран именно такой подход? Почему не стоит объединять две должности? В целом на какой стадии сейчас законопроект?

- Сейчас мы начали обсуждение, какие возможны изменения в действующем законодательстве для того, чтобы подобные ситуации не повторялись. И был один из вариантов, который предлагался профессиональным сообществом.

Очевидно, что эта мера обеспечивает соблюдение необходимого баланса между административно-хозяйственной и творческой деятельностью. Но также есть опасения, что в регионах решение о назначении одного из двух фактических руководителей будет основываться на личном интересе. Этот вопрос еще предстоит обсудить со всеми региональными министерствами.

Есть уникальные личности, которые являются директорами и художественными руководителями. Я полагаю, что, исходя из каждого учреждения, мы будем дорабатывать это предложение.

Документ же в процессе разработки, я полагаю, что он пока "сырой". Пока еще нет общего коллегиального решения, чтобы выносить его на серьезное обсуждение.

- В учреждениях, в частности, в театрах, зачастую очень долго происходит поиск преемника после ухода мэтров с руководящих постов. Есть ли у Минкультуры люди (кадровый резерв), которые смогут прийти на смену немолодым худрукам? Есть ли в отрасли проблема нехватки профессиональных руководящих кадров?

- Это одна из главных проблем, существующих в современном театре, и это прекрасно понимают все, кто так или иначе профессионально связан с театром. Да и многие зрители высказывают свои опасения. Есть совсем небольшой ряд очень удачных примеров. В РАМТе Алексей Бородин передает художественное руководство Егору Перегудову: аккуратно, мастерски объясняя все особенности работы с труппой, и коллектив спокойно привыкает. У нас есть замечательные примеры и были в учебных учреждениях.

Самое страшное, когда мы резко теряем наших мэтров, которые годами руководят учреждениями, и остается выжженное поле, мы не знаем, что делать дальше, и это часто происходит не только в регионах, но и в федеральных учреждениях культуры. Честно могу сказать – нет этой "скамейки запасных", и в музейном пространстве ее тоже нет.

Кадровая проблема, связанная с руководством учреждениями культуры, существует. Мы понимаем, что специалисты высокого уровня уходят, и сильная и яркая профессиональная молодежь, к сожалению, им в спину не дышит.

Нам необходимо, чтобы появлялись новые молодые художественные руководители. Не просто режиссер, а человек, который может мыслить глобально, анализировать ситуацию в театре, внутри репертуарной политики театра и вместе с командой принимать взвешенные решения. Это одна из важнейших проблем, которую нужно будет решать, но только вместе с нашими творческими вузами, вот там мы и должны будем актуализировать процесс преподавания, когда к теории нашей системы образования будет добавляться больше практики, больше возможности поработать, чтобы набираться опыта.

- Индустрия кино сейчас претерпевает значительные изменения, пандемия коронавируса стала толчком для развития онлайн-кинотеатров. Как вы считаете, готова ли отрасль к появлению большего числа онлайн-проектов, например, фильмов, которые будут сниматься сразу для онлайн-кинотеатров. И возможно ли сокращение прокатного окна между выходом картины в кинотеатрах и выходом на онлайн-платформах?

- Несмотря на пандемию и расцвет онлайн-платформ, большое кино у нас снимается в основном для больших киноэкранов, для показа в кинотеатрах. Понятно, что растет сериальный рынок, сами платформы становятся соинвесторами проектов - и это позитивно для киноиндустрии, ведь дает возможность талантливым режиссерам и командам реализовываться.

Уменьшение прокатного окна ударяет по кинотеатрам, а в настоящее время им тяжелее, чем многим игрокам индустрии, поэтому надеемся, что продюсеры будут выдерживать этот промежуток между выходом в кинотеатрах и на платформах, ведь это на руку всей отрасли.

- Планировалось, что продюсеры, которые собираются выпускать релизы в ближайший месяц-два, получат поддержку. В связи с чем два вопроса: какие декабрьские и январские картины стоит ожидать, и как Минкультуры будет поддерживать национальные фильмы, прокат которых намечен на это время?

- Поддержка фильмов, выходящих в прокат в январе, с одной стороны будет оказана в рамках субсидии 4,2 млрд. Именно поэтому субсидия будет распределяться с учетом результатов проката в I квартале 2021 года. А также в рамках субсидий на поддержку проката - рекламного продвижения фильмов, - полученных данными картинами через Фонд кино.

Из самых ожидаемых релизов - "Огонь" про героических пожарных, мультфильмы "Конь Юлий и Большие скачки" и "Барбоскины на даче", вторая часть фэнтези на основе русских сказок "Последний богатырь: Корень зла".

- Много мнений звучало о создании единой федеральной кинокомиссии, которая могла бы помочь компаниям организовывать съемки в регионах. Что уже предпринято в этом направлении? А также в дополнение вопрос - какая доля российского кино прогнозируется по итогам года?

- Федеральная кинокомиссия действительно нужна, в планах запустить ее работу в начале следующего года. Она будет содействовать организации съемок в России как для отечественных съемочных групп, так и иностранных, консультировать кинопроизводителей по съемкам в разных регионах, помогать с согласованиями и локациями, координировать работу региональных кинокомиссий, разрабатывать регламенты и правила, инициировать изменения в законы для упрощения киносъемочной деятельности, а также продвигать российские локации для съемок на международном рынке. Сегодня у нас кинокомиссии работают уже в 18 регионах и еще в 16 создаются.

Доля российского кино в этом году крайне высокая, около 50%, в большей степени из-за того, что крупные голливудские релизы перенеслись на 2021-2022 годы и не вышли на экраны.

- Министерство ведет работу над созданием стратегии развития киноотрасли, а также стратегии развития библиотечной отрасли на десятилетний период. Когда оба документа могут быть приняты и что будут включать?

- Концепция развития кинематографии до 2025 года должна учитывать результаты влияния пандемии на отрасль в 2020 году, в начале года мы оценим потери индустрии, так как понимаем, что поддержка отрасли в 2021-23 годах должна быть антикризисной. И планируем принять документ в первой половине следующего года.

Стратегия развития библиотечного дела до 2030 года готова и официально внесена в правительство. В нее включены все основные задачи: совершенствование законодательства в части развития библиотек, запуск новых федеральных, ведомственных и региональных проектов по комплектованию и сохранности библиотечных фондов, конечно же, развитие цифровых решений в этой сфере и многое другое. Кстати, чтобы повысить эффективность реализации стратегии мы проведем масштабную исследовательскую работу и сформируем единую систему мониторинга деятельности библиотек страны. Результаты исследования станут основой для разработки плана реализации стратегии.