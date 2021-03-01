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Морозы ждут жителей Подмосковья к 8 марта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Минтранс Подмосковья предупреждает водителей о предстоящих морозах и призывает быть аккуратнее на дорогах из-за гололеда.

"После кратковременного потепления в начале марта синоптики прогнозируют арктические морозы в Московском регионе. 5 марта температура может опуститься до -4°, а ночью 7-8 марта будет пик морозов - до -17...-19°. Устойчивое потепление прогнозируют только 9 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пешеходам стоит в темное время суток носить световозвращатели, а также быть внимательными при переходе через проезжую часть и железнодорожные пути.

Подмосковье

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