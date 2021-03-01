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Россиян обяжут эвакуироваться из зон ЧС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться с территорий, на которых объявлен режим чрезвычайной ситуации или угроза ее возникновения.

Законопроектом (№1120845-7) предлагается обязать граждан РФ "при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий" покидать зоны, на которых введен режим чрезвычайной ситуации либо объявлена угроза возникновения ЧС. Соответствующая норма вводится в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (68-ФЗ).

Кроме того, документ расширяет круг органов власти, имеющих право принимать решение о начале эвакуации с таких территорий. В дополнение к региональным и муниципальным органам власти соответствующими полномочиями предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также аналогичные комиссии субъектов, муниципалитетов и "организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС".

Также законопроект устанавливает обязанность федеральных органов исполнительной власти обеспечивать постоянный доступ МЧС РФ к информационным ресурсам Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Госдума

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