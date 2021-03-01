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Потопленный немцами теплоход "Армения" признали братской могилой

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ признало воинским захоронением место одной из крупнейших морских катастроф в истории – потопленный немцами в годы Великой Отечественной войны санитарный теплоход "Армения", который нашли недалеко от Ялты год назад. Об этом сообщил руководитель специальных проектов Русского географического общества (РГО) Роман Евтюков.

"Место гибели теплохода уже министерством обороны признано официальным воинским захоронением и братской могилой. Ему присвоен соответствующий реестровый номер, паспорт", - сказал Евтюков журналистам в понедельник.

По его словам, из-за нового статуса не может идти речи о подъеме судна или его частей, а также о проникновении внутрь. Самая сложная задача, которая стоит перед РГО, – восстановить список погибших пассажиров, точное число которых неизвестно.

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Поиск имен начали с изучения архивов, пока установлено 300 фамилий. Исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин уточнил, что информации об "Армении" очень мало, поэтому к работе решено привлечь всех желающих. Активисты планируют как можно быстрее опросить всех возможных свидетелей событий 80-летней давности.

Теплоход "Армения" в начале войны был переоборудован в санитарно-транспортное судно, в частности, на него нанесли красные кресты и подняли флаг Международного Красного креста.

6 ноября 1941 года теплоход вышел из Севастополя, эвакуируя раненых, персонал нескольких госпиталей и жителей города, ночью 7 ноября зашел в Ялту, где взял еще несколько сотен человек и груз. Среди эвакуированных были сотрудники пионерлагеря "Артек" с семьями, часть партийного руководства Крыма. Точное количество людей на теплоходе неизвестно. Кроме того, на борту находились архивы, музейные коллекции и собрания.

7 ноября 1941 года теплоход "Армения" разбомбила немецкая авиация. Жертвами катастрофы стали, по разным данным, от 4,5 до 10 тысяч человек.

Точное место гибели "Армении" оставалось неизвестным до апреля прошлого года. Ранее многократные попытки обнаружить теплоход оставались безуспешными из-за глубины места катастрофы.

По данным РГО, теплоход нашли специалисты министерства обороны РФ примерно в 15 милях от берега на глубине 1,5 тыс. м. На корпусе судна обнаружены "ужасающие следы разрушений".

Минобороны РФ Крым ВОВ Армения Русское географическое общество РГО

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