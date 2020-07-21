Историк рассказал о деталях гибели теплохода "Армения", найденного в апреле

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Подробности гибели теплохода "Армения" в 1941 году долгое время оставались неясными из-за ошибок исследователей и особенностей работы с архивами, считает военный историк, консультант Центра подводных исследований Российского географического общества Александр Скорбач.

Об истории теплохода рассказали во вторник в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс Северо-Запад". Скорбач отметил, что информации о гибели "Армении" не было в оперативной сводке штаба ВВС Черноморского флота: по сводкам, 7 ноября 1941 года авиация не летала из-за плохой погоды и "прикрывала объекты методом дежурства на аэродроме". Информация о вылетах нашлась в дополнении к оперсводке.

"Мы нашли журнал боевых действий ВВС и ПВО Черноморского флота, и о чудо: оказывается, утром пришел приказ о том, чтобы прикрыть "Армению" при стоянке и выходе из Ялты на максимальный боевой радиус истребителей. Соответственно, 7 ноября в 9:00 поднялось звено И-153, часть мы еще не установили. Они прикрывали "Армению" при выходе из Ялты, и в 13:30 летчики донесли следующее: в интервале времени между 10:20 и 10:40 "Армения" атакована "Юнкерсом-88". Две бомбы попали в корпус корабля ближе к носовой части – как раз там, где разворочен мостик. Корабль потерял ход и стал зарываться носом", - сказал Скорбач.

"Летчики кинулись догонять воздушного стервятника, стреляли по нему из пулеметов, но, к сожалению, пират улизнул. Когда летчики вернулись, "Армении" не было (по официальной версии, судно ушло под воду за четыре минуты - ИФ). Они доложили об этом, на поиск "Армении" было выслано еще одно звено, но "Армению" не нашли", - добавил историк.

По его мнению, информацию могли изъять из оперативной сводки, чтобы дистанцироваться от "токсичной" истории.

"Единственные, кто мог спасти "Армению", – это летчики. Они имели соответствующую задачу, и она выполнена не была. Я думаю, что для штаба Черноморского флота история была, мягко говоря, токсичной, поэтому они хотели от нее дистанцироваться максимально. Я думаю, что летчики не спасли "Армению" в силу совершенно объективных причин, но в то же время прекрасно понимаю, что следователь НКВД в 1941 году мог иметь другое мнение. Времена были тяжелые, поэтому никого мы осуждать не будем", - отметил Скорбач.

По словам ученого, в условиях семибалльного шторма сопровождавшие "Армению" катера не могли применять оружие, а зенитная артиллерия на теплоходе "была настолько убогой и несовершенной, по большому счету, что тоже не могла спасти "Армению".

В то же время Скорбач подчеркнул, что капитан "Армении" был представлен к ордену Боевого Красного Знамени, неоднократно был под ударами вражеской авиации и уходил от них маневрированием и умелым применением зенитной артиллерии.

"Рейс "Армении" не был заранее обреченным мероприятием, все было штатно. Просто произошло что-то, что застигло всех врасплох. Если мы посмотрим на эту историю комплексно, это, конечно, чудовищное стечение обстоятельств", - заключил историк.

По его мнению, историческая версия гибели "Армении" от попадания торпеды сложилась вследствие ряда упущений. Так, исследователи не учитывали, что Германия в ноябре 1941 года продолжала жить по летнему времени, и сводки Черноморского флота были совмещены со сводками Люфтваффе некорректно.

"Тот факт, что на корпусе корабля не было обнаружено следа торпедного попадания, поверг историческую общественность, не побоюсь этого слова, в шок. До этого момента все было предельно ясно. Как уже сейчас мы понимаем, документы толком никто не изучал – может быть, за исключением отдельных энтузиастов, которые держали все результаты исследований при себе", - сказал Скорбач.

Он подчеркнул, что неточность удалось исправить благодаря части сохранившихся архивов Люфтваффе, что само по себе стало большой удачей. При этом, по словам ученого, оперативные документы долгие годы находились в открытом доступе, однако никому не приходило в голову изучить их в контексте гибели теплохода "Армения".

Санитарно-транспортный теплоход "Армения" был потоплен немецкой авиацией 7 ноября 1941 года у берегов Крыма. По разным оценкам, на борту находилось от шести до десяти тысяч человек. Таким образом, это кораблекрушение унесло в пять раз больше жизней, чем гибель британского трансатлантического лайнера "Титаник" в 1912 году.

Корпус теплохода был найден на дне Черного моря в марте 2020 года в ходе поисковой операции РГО и военных поисковиков.