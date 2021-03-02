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Добыча газа в России в январе-феврале выросла на 3,8%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В России в первые два месяца 2021 года объем добычи газа увеличился на 3,8% в годовом измерении составил 130,66 млрд кубометров, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

В феврале в стране было произведено 62,04 млрд кубометров газа (рост на 2,9% к февралю 2020 года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-феврале 2021 года добыли 96,5 млрд кубометров газа (46,04 млрд кубометров газа - в феврале).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за два месяца текущего года произвела 12,51 млрд кубометров (в феврале - 5,75 млрд кубометров). Операторы СРП с начала года добыли 5,35 млрд кубометров (2,51 млрд кубометров).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в январе-феврале 2021 года добыли НК "Роснефть" - 6,42 млрд кубометров (в феврале - 3,06 млрд кубометров), "Газпром нефть" - 3,78 млрд кубометров (1,8 млрд кубометров), "ЛУКОЙЛ" - 3,3 млрд кубометров (1,55 млрд кубометров), "Сургутнефтегаз" - 1,49 млрд кубометров (709,79 млн кубометров), "РуссНефть" - 299,43 млн кубометров (145,52 млн кубометров), "Татнефть" - 123,88 млн кубометров (60,6 млн кубометров), "Башнефть" - 87,04 млн кубометров (39,68 млн кубометров), "Славнефть" - 67,99 млн кубометров (32,75 млн кубометров).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

ЦДУ ТЭК Газпром НОВАТЭК Башнефть Роснефть

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