Добыча нефти в РФ за 10 месяцев снизилась на 8,2%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-октябре 2020 года снизился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 429,11 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,31 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

В октябре 2020 года в России добыто 42,19 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 11,2% ниже показателя октября 2019 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 9,98 млн баррелей.

НК "Роснефть" с начала года добыла 150,19 млн тонн (в октябре - 15,21 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 61,63 млн тонн (5,98 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 46,04 млн тонн (4,43 млн тонн), "Газпром нефть" - 32,46 млн тонн (3,39 млн тонн), "Татнефть" - 21,73 млн тонн (2,18 млн тонн), "Башнефть" - 11,43 млн тонн (757,25 тыс. тонн), "НОВАТЭК" - 6,61 млн тонн (706,03 тыс. тонн), "РуссНефть" - 5,35 млн тонн (523,1 тыс. тонн), "Славнефть" - 8,52 млн тонн (511,51 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за 10 месяцев текущего года добыли 68,07 млн тонн нефти и газового конденсата (в октябре - 6,79 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 15,4 млн тонн нефтяного сырья (в октябре - 1,54 млн тонн).

Данные по добыче газа

Кроме того, по данным ЦДУ ТЭК, объем добычи газа в России в январе-октябре 2020 года уменьшился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 562,73 млрд куб. м. В октябре в РФ было произведено 62,78 млрд куб. м газа (рост на 0,9% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-октябре 2020 года добыли 396,7 млрд куб. м газа (45,82 млрд куб. м газа - в октябре).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за 10 месяцев текущего года произвела 59,18 млрд куб. м (в октябре - 6,09 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 24,83 млрд куб. м (2,58 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы газа в январе-октябре 2020 года добыли НК "Роснефть" - 35,15 млрд куб. м (в октябре - 3,61 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 18,04 млрд куб. м (1,88 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 17,21 млрд куб. м (1,69 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 7,63 млрд куб. м (764,86 млн куб. м), "РуссНефть" - 1,81 млрд куб. м (165,58 млн куб. м), "Татнефть" - 670,01 млн куб. м (68,09 млн куб. м), "Башнефть" - 458,84 млн куб. м (40,66 млн куб. м), "Славнефть" - 500,09 млн куб. м (26,33 млн куб. м)..

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".