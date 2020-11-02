Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:53Заразились
на 01.11В России 1 636 781+18 665В мире 46 509 232+446 707

Добыча нефти в РФ за 10 месяцев снизилась на 8,2%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-октябре 2020 года снизился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 429,11 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,31 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

В октябре 2020 года в России добыто 42,19 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 11,2% ниже показателя октября 2019 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 9,98 млн баррелей.

НК "Роснефть" с начала года добыла 150,19 млн тонн (в октябре - 15,21 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 61,63 млн тонн (5,98 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 46,04 млн тонн (4,43 млн тонн), "Газпром нефть" - 32,46 млн тонн (3,39 млн тонн), "Татнефть" - 21,73 млн тонн (2,18 млн тонн), "Башнефть" - 11,43 млн тонн (757,25 тыс. тонн), "НОВАТЭК" - 6,61 млн тонн (706,03 тыс. тонн), "РуссНефть" - 5,35 млн тонн (523,1 тыс. тонн), "Славнефть" - 8,52 млн тонн (511,51 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за 10 месяцев текущего года добыли 68,07 млн тонн нефти и газового конденсата (в октябре - 6,79 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 15,4 млн тонн нефтяного сырья (в октябре - 1,54 млн тонн).

Данные по добыче газа

Кроме того, по данным ЦДУ ТЭК, объем добычи газа в России в январе-октябре 2020 года уменьшился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 562,73 млрд куб. м. В октябре в РФ было произведено 62,78 млрд куб. м газа (рост на 0,9% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-октябре 2020 года добыли 396,7 млрд куб. м газа (45,82 млрд куб. м газа - в октябре).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за 10 месяцев текущего года произвела 59,18 млрд куб. м (в октябре - 6,09 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 24,83 млрд куб. м (2,58 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы газа в январе-октябре 2020 года добыли НК "Роснефть" - 35,15 млрд куб. м (в октябре - 3,61 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 18,04 млрд куб. м (1,88 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 17,21 млрд куб. м (1,69 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 7,63 млрд куб. м (764,86 млн куб. м), "РуссНефть" - 1,81 млрд куб. м (165,58 млн куб. м), "Татнефть" - 670,01 млн куб. м (68,09 млн куб. м), "Башнефть" - 458,84 млн куб. м (40,66 млн куб. м), "Славнефть" - 500,09 млн куб. м (26,33 млн куб. м)..

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

ЦДУ ТЭК

Новости

Переход критической IT-инфраструктуры на российский софт отложат до 2024 года

Уведомительный порядок маркировки лекарств отменят с нового года

Пандемия коронавируса

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах

Котировки нефти завершили неделю максимальным спадом с апреля

ВТБ продал гостиницу "Пекин"

ВТБ продал гостиницу "Пекин"

Владеющий "Динамо" ВТБ продал акции футбольного "Локомотива"

Владеющий "Динамо" ВТБ продал акции футбольного "Локомотива"

"Газпром" обогнал "Роснефть" по уровню рыночной капитализации

Рубль упал к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Фондовый рынок США вырос на данных о рекордном подъеме экономики в III квартале

Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group

Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');