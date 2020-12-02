Теплый ноябрь заставил "Газпром" снова снизить добычу

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Теплая погода в ноябре не позволила добыче "Газпрома" закрепить траекторию роста: после двухпроцентного рывка в октябре (впервые за 2020 год), в ноябре она снова снижается - примерно на 3,5% год к году.

Добыча газа "Газпрома" в ноябре 2020 года составила примерно 42,7 млрд куб. м, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных ЦДУ ТЭК. Это меньше, чем в ноябре 2019 года (44,15 млрд куб. м) и 2018 (43 млрд куб. м), но больше, чем в 2017 (42,4 млрд куб. м).

Причину такой динамики легко объясняет погода. В России средняя температура воздуха в ноябре 2020 года была самой высокой за последние 7 лет (с 2013 года). При этом температура ноября 2020 года оказалась на заметные два градуса выше, чем годом ранее. В Европе было на полтора градуса теплее.

За 11 месяцев 2020 года добыча "Газпрома" (407,7 млрд куб. м) снизилась по отношению к январю-ноябрю 2019 года на 10%, или 46,4 млрд куб. м.

Внешний рынок

Динамика ноябрьской добычи и температуры воздуха на рынках сбыта подсказывает, что в ноябре экспорт газа в дальнее зарубежье также мог несколько снизиться. Кроме того, результаты второго полугодия 2019 года исказила сделка репо с Газпромбанком ("Газпром" продал ему 7,6 млрд куб. м газа в хранилищах) - реализация объемов в 1-1,5 млрд куб. м была добавлена к месяцам конца прошлого года.

Через Украину "Газпром" прокачал в ноябре 5,276 млрд куб. м после 5,497 млрд куб. м в октябре. Среднесуточный транзит составил 176 млн куб. м после 177 млн куб. м в октябре. Контракт на транзит на 2020 год предусматривает прокачку 65 млрд куб. м, что в пересчете на сутки составляет 178 млн куб. м. За 11 месяцев "Газпром" прокачал через Украину 50,42 млрд куб. м газа.

Европа "распечатала" подземные хранилища газа в середине октября, начав массированный расход запасов. Сейчас подземки заполнены на 88% по сравнению с 94% год назад и 83% - средним значением за последние пять лет. Расход газа из ПХГ Европы в ноябре вырос по сравнению с прошлым годом более чем в два раза (тогда все экономили запасы, ожидая остановки транзита через Украину), из хранилищ было "поднято " 7,13 млрд куб. м газа. Всего с начала сезона отбора подземки "похудели" на 8,15 млрд куб. м.

На европейском рынке спотовые котировки на голландской TTF (она задает ценовой тренд по всему континенту) встретили зиму на отметке $186 за тысячу кубометров; средняя цена за ноябрь, а также и за октябрь составила $168. Очередное восхождение цен началось с начала последней декады ноября с новой волной осенних и первых зимних холодов.

К настоящему моменту средняя цена на TTF с начала года дошла до $103,3 за тысячу кубометров.

Поставки СПГ на европейский рынок в ноябре 2020 года сократились по отношению к ноябрю 2019 года на 39%. Однако по отношению к предыдущему месяцу - октябрю 2020 года им удалось вырасти на 12%.