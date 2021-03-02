Студентка устроила стрельбу из пневматики в амурском техникуме

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Приамурье разбираются в обстоятельствах конфликта между учащимися техникума в Райчихинске, где одна из студенток устроила стрельбу из пневматического пистолета.

"В конфликт были вовлечены несколько молодых людей, в том числе несовершеннолетние", - сообщает СУ СКР по Амурской области.

Инцидент произошел 24 февраля, однако стало известно о нем только во вторник.

По предварительным данным, при стрельбе никто не пострадал.

Прокуратура области уточняет, что стрелявшей девушке 16 лет, она использовала пневматический пистолет, на который не нужно специальное разрешение.

Как сообщалось, 19-летний студент в ноябре 2019 года устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения. Устроивший стрельбу покончил с собой.